Palermo, verso il Venezia: Corini ritrova Buttaro e Crivello, Doda e Saric…

Verso il Venezia. Il Palermo di Corini archivia la sosta del campionato di Serie B, si gode l'ultimo giorno di riposo ed è pronto a riprendere la preparazione in vista del match contro i lagunari. Un vero e proprio scontro diretto in chiave salvezza come evidenzia l'attuale classifica del torneo cadetto. Palermo che ha scalato qualche posizione dopo i quattro risultati utili che hanno preceduto la sconfitta di Cosenza, veneti che annaspano in penultima posizione e sono reduci da ben cinque sconfitte consecutive. Esonerato Javorcic ed esaurito il breve interregno Soncin, toccherà a Paolo Vanoli provare a risollevare le sorti degli arancioneroverdi appena retrocessi dalla massima serie. Rosanero che si ritroveranno domani pomeriggio al Tenente Onorato di Boccadifalco e Corini che dovrà verificare le condizioni dei calciatori infortunati. Buttaro va verso il completo recupero dopo aver smaltito una fastidiosa gastroenterite che lo ha costretto a saltare la trasferta di Cosenza ed a seguire un programma di lavoro differenziato per tutta la scorsa settimana. Idem Roberto Crivello, che sta gestendo un affaticamento muscolare patito dopo il match contro la compagine di Viali. Ancora ai box Doda, che ha svolto sedute di fisioterapia al pari di Dario Saric, vittima di una lesione muscolare al vasto mediale della coscia destra che lo terrà fuori con ogni probabilità fino al termine dell'anno solare.