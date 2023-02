Palermo, verso il Sudtirol: venerdì 24 febbraio Corini in conferenza stampa

La sfida Sudtirol-Palermo è in programma sabato pomeriggio allo Stadio "Druso"

Prosegue la marcia di avvicinamento del Palermo alla sfida contro il Sudtirol . Dopo il pari ottenuto lo scorso weekend contro la capolista Frosinone fra le mura amiche dello Stadio "Renzo Barbera", la compagine rosanero di Eugenio Corini si appresta a sfidare la squadra di Pierpaolo Bisoli nel match in programma sabato 25 febbraio alle ore 14:00 allo Stadio "Druso", valevole per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie B .

In vista della gara contro la quarta della classe, reduce da due pareggi di fila contro Como e Cosenza , venerdì 24 febbraio il tecnico Eugenio Corini interverrà in conferenza stampa: dichiarazioni live su Mediagol.it a partire dalle ore 12:15.

"Venerdì 24 febbraio alle ore 12.15 allo stadio "Renzo Barbera" l'allenatore Eugenio Corini parlerà in conferenza stampa. L'accesso all'impianto sarà consentito, a partire da 15 minuti prima dell'inizio, esclusivamente agli Operatori dell'Informazione in possesso di accredito stagionale 2022-2023 per assistere alle conferenze stampa del Palermo F.C", scrive il club di viale del Fante sul proprio sito ufficiale.