Palermo, verso il Sudtirol: Valente a rischio, Di Mariano in pole. In difesa…

"Rebus Valente: anche ieri, per il terzo giorno consecutivo, l’esterno rosanero si è allenato a parte", apre così l'edizione odierna del noto quotidiano "La Gazzetta dello Sport" che punta i fari sul pendolino destro della formazione siciliana. Non è al meglio l'ex Carrarese ma è probabile che Corini scelga di inserirlo nella lista dei convocati che partiranno quest'oggi alla volta di Bolzano. In pole per sostituire Valente c'è Di Mariano che nell'ultima partita contro il Frosinone è partito dalla panchina. "Altri ballottaggi: in difesa Mateju-Graves, a centrocampo in tre si contendono una maglia (Saric, Segre e Broh) con Gomes e Verre sicuri titolari. Tutino dovrebbe ancora far coppia con Brunori", chiosa la Rosea.