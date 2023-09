La preparazione del Palermo alla sfida di domenica proseguirà in città nella giornata di domani.

Dopo la vittoria di ieri sera contro il Venezia, questa mattina in Veneto il Palermo ha svolto una seduta di recovery tra palestra e piscina. La preparazione in vista della prossima gara contro il Sudtirol, in programma sabato pomeriggio al “Renzo Barbera” proseguirà domani al centro sportivo di Torretta.