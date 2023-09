Palermo, verso il Sudtirol: sabato 30 settembre Corini in conferenza stampa

Proseguirà nella giornata di oggi al centro sportivo di Torretta la preparazione del Palermo alla sfida contro il Sudtirol, in programma domenica allo Stadio "Renzo Barbera". In vista della gara valevole per l'ottava giornata del campionato di Serie B, sabato 30 settembre alle ore 17.35, al "Barbera", l'allenatore Eugenio Corini parlerà in conferenza stampa.