Palermo, verso il SudTirol: riscatto Pigliacelli, dalla paperissima alle super parate

SudTirol-Palermo, riscatto Pigliacelli: dall'errore su Odogwu alle super parate

Mediagol ⚽️

Prosegue la marcia di avvicinamento a SudTirol-Palermo, sfida della ventiseiesima giornata del campionato di Serie B in programma sabato 25 febbraio alle ore 14:00 allo Stadio "Druso" di Bolzano. In vista della sfida contro la formazione biancorossa guidata da Piepaolo Bisoli, l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia" punta i radar sulla figura di Mirko Pigliacelli, protagonista in negativo nella gara d'andata per l'errore costato i tre punti alla squadra rosanero

Primi sei mesi in rosanero altalenanti per Mirko Pigliacelli. L'occasione di rientrare in Italia per vestire la maglia del Palermo, poi la delusione per la papera contro gli altoatesini e adesso un nuovo momento positivo figlio dei risultati e del rendimento della compagine guidata da Eugenio Corini.

Le critiche iniziali, scaturite già prima dell'errore su Odogwu nel match del "Barbera" contro la formazione di Bisoli, sono ormai alle spalle. Grazie al lavoro e all'abnegazione, Pigliacelli ha bruciato le tappe verso il riscatto collezionando una serie di prestazioni si altissimo livello, che hanno fortemente contribuito agli ottimi risultati ottenuti dai rosanero nella seconda parte del girone d’andata.

Settantotto interventi decisivi, fin qui, per l'estremo difensore ex Universitatea di Craiova, che ha concluso otto gare senza incassare gol. "Clean sheet" all'esordio in rosanero contro il Perugia (2-0), poi col Genoa (1-0), Cittadella (0.0), a Modena (0-2), Parma (1-0), a Benevento (0-1), col Como (0-0) e Bari (1-0). Per Pigliacelli rete inviolata per ben sei gare tra le mura amiche del "Renzo Barbera", solo due volte in trasferta.

Al "Braglia" contro i canarini di Attilio Tesser, forse la prestazione per eccellenza da incorniciare di Pigliacelli, che ha blindato il risultato dei suoi con interventi determinanti e stilisticamente a favore delle tv. Al "Barbera" contro il Parma ha praticamente regalato il successo ai rosa con un miracolo su Sohm, fino ai numerosi salvati effettuati al Vigorito e e tra le mura amiche contro il Bari.