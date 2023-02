Palermo, verso il Sudtirol: rebus Nedelcearu, Corini pensa alle alternative

"L’intoccabile è ai box. Il centrale finora ha saltato solo una gara, la sua assenza sabato potrebbe pesare", apre così l'edizione odierna del noto quotidiano "Giornale di Sicilia" che focalizza la propria attenzione sull'infortunio del difensore rumeno. Dopo una prima diagnosi, lo staff medico rosanero ha escluso una lesione al ginocchio ma il recupero del centrale per la trasferta di Bolzano è a rischio. Nel campo del Sudtirol , dunque, Corini potrebbe non avere a disposizione Nedelcearu che ha, fin qui, saltato solo la partita contro il Brescia per squalifica.

In caso di forfait, il tecnico rosanero può pensare a Mateju e Graves come ipotetiche soluzioni. "Nella gara di Brescia l’assenza di Nedelcearu fu compensata dall’ingresso di Bettella che però è ancora indisponibile per quanto sulla via di recupero", si legge sul Gds. Le eventuali alternative porterebbero, dunque, a spostare Graves al centro della difesa con il contestuale inserimento del rientrante Mateju nella corsia di destra oppure al contrario.