Palermo, verso il Sudtirol: Nedelcearu in gruppo, differenziato per Marconi e Valente

Prosegue la marcia d'avvicinamento del Palermo di Eugenio Corini alla ventiseiesima giornata di campionato. Capitan Brunori e compagni affronteranno in trasferta il Sudtirol di Bisoli in una partita che può essere uno snodo cruciale in chiave playoff. Il club di viale del Fante, come di consueto, ha emanato il report giornaliero del lavoro svolto dai rosanero. Nedelcearu ha lavorato in gruppo, mentre Marconi e Valente hanno svolto un allenamento differenziato programmato.