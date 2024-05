Palermo, verso il Sudtirol: mercoledì 8 maggio mister Mignani in conferenza stampa

Il tecnico rosanero risponderà alle domande dei giornalisti in vista della gara in programma venerdì sera al "Druso".

Prosegue la preparazione del Palermo alla sfida contro il Sudtirol , in programma venerdì sera allo Stadio "Druso". Nella giornata di ieri, i rosanero hanno svolto un allenamento mattutino. Seduta defaticante per i calciatori che hanno disputato il match contro l'Ascoli, mentre il resto del gruppo ha svolto un lavoro metabolico, mini sviluppi con conclusioni in porta e una partita a campo ridotto.

Intanto, mercoledì 8 maggio l’allenatore Michele Mignani parlerà in conferenza stampa al Palermo CFA. "L’ingresso al Centro Sportivo di Torretta sarà consentito esclusivamente agli Operatori dell’Informazione in possesso dell’accredito stagionale 2023-2024 per assistere alle conferenze stampa del Palermo FC. I rappresentanti dei Media dovranno accedere all’area di parcheggio alle ore 14.25 e saranno accompagnati in gruppo in Media Room dal personale stewards", informa il club di viale del Fante.