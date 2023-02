Palermo, verso il Sudtirol: i rosa si sdoppiano, Corini tra tante scelte e dubbi

Il mercato di gennaio è stato fodero di innesti che hanno esteso le possibilità di scelta al tecnico rosanero Eugenio Corini togliendo la certezza del "posto fisso" per gran parte degli interpreti in campo. Tranne qualche caso, Brunori su tutti per esempio, oppure Gomes. Verre e Nedelcearu, ci sarà da sgomitare per una maglia da titolare. L’edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport" si sofferma sull'ampia vastità di scelte a disposizione del tecnico Eugenio Corini.

Ecco quindi che in alcuni ruoli si apre un vero e proprio gioco delle coppie. Non c’è dubbio che, dopo la prestazione di sabato con la capolista, Simon Graves Jensen entri di diritto in lizza per una maglia con Ales Mateju, dando per scontato che Ionut Nedelcearu recuperi in tempo, come sembra avverrà per la sfida di Bolzano con il Sudtirol, in caso contrario, per il danese si apre un posto in mezzo alla difesa. Con Verre che appare già essenziale nello scacchiere tattico di Eugenio Corini e Claudio Gomes sempre più indispensabile nel ruolo di bussola di centrocampo, la concorrenza si concentra sul ruolo di mezzala sinistra, con il ballottaggio tra Saric e Segre per una maglia e questo sarà il "leit-motiv" di tutta la settimana.