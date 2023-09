Palermo, verso il SudTirol: Graves torna titolare? C’è Di Francesco

Novità anche per l’attacco che deve fare i conti con le assenze di Valente e Di Mariano. Le opzioni non sono molte, al netto di chi è lo. Praticamente sono già fatte, tranne se viene giocata l’opzione riposo per Di Francesco che da quando è arrivato nel capoluogo siciliano, non si è mai fermato. L’ex Lecce e SPAL le ha giocate praticamente tutte tranne quella con la FeralpiSalò, dove però ha segnato da subentrato. L’unica pedina che avrebbe le doti tecniche e tattiche per essere utilizzato come esterno sinistro è Leonardo Mancuso, scelta che però Corini non sembra intenzionato a fare. Privarsi di un giocatore come Federico in un match contro una squadra solida, pragmatica e molto chiusa, sarebbe una scelta assai rischiosa.