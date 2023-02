Palermo, verso il SüdTirol: differenziato per Nadelcearu, Marconi e Valente…

Il Palermo FC guidato da Eugenio Corini prosegue la marcia di avvicinamento in vista della prossima gara del campionato di Serie B contro il SudTirol, in programma sabato 25 febbraio alle ore 14:00 al "Druso". La formazione rosanero ha svolto quest'oggi una doppia seduta di lavoro in preparazione della gara valida per la ventiseiesima giornata del torneo cadetto