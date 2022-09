Palermo, verso il SudTirol: Corini sorride, Broh e Accardi ok. Bettella…

Al Barbera, sabato prossimo con calcio d'inizio previsto per le ore 14, arriverà il Sudtirol guidato da PierPaolo Bisoli. L'avvento dell'ex tecnico di Perugia e Cagliari ha dato una scossa alla compagine altoatesina che, in qualità di matricola al pari dei rosanero, ha approcciato con non poche difficoltà il torneo cadetto. Disorientata dall'improvviso ribaltone tecnico, con Lamberto Zauli che ha lasciato in prossimità del via la panchina per divergenze programmatiche con la proprietà, la squadra di Bisoli sta lentamente cercando di rimettersi in carreggiata. Il Palermo non viole mancare l'appuntamento con la vittoria tra le mura amiche, forte dello slancio motivazionale e di entusiasmo figlio del ritiro svolto nei giorni scorsi all'Etihad Campus di Manchester. Una full immersion preziosa per affinare i meccanismi collettivi, corroborare conoscenze reciproche ed identità di squadra, accrescere il livello di condizione generale e di alcuni elementi chiave nello scacchiere di Corini. Un Palermo desideroso di implementare il livello delle sue prestazioni mostrando tangibili migliorie in ogni reparto e fase di gioco, commutando in risultati e punti pesanti il duro lavoro svolto nell'avveniristico centro sportivo di proprietà del City Football Group. Buone notizie giungono dall'infermeria: Broh ha totalmente smaltito la distrazione al bicipite femorale destro, Accardi è definitivamente tornato a lavorare con il gruppo. Da valutare Bettella che ha saltato il test in terra inglese contro il Nottingham a scopo cautelativo per un affaticamento agli adduttori, mentre Devetak è pronto aa mettersi a disposizione di Corini nell'auspicio di fare quanto prima il suo debutto nel campoionato italiano di Serie B.