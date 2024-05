Palermo, verso il Sudtirol: Ceccaroni-Gomes da valutare, le ultime dall’infermeria

Le ultime sulle condizioni di Claudio Gomes e Pietro Ceccaroni in vista della sfida in programma venerdì sera al "Druso".

Mediagol ⚽️ 7 maggio - 15:58

Prosegue la marcia di avvicinamento del Palermo alla sfida contro il Sudtirol, in programma venerdì sera allo Stadio "Renzo Barbera". "Il Palermo si trova in un momento cruciale della stagione, affrontando non solo la pressione del finale di campionato ma anche una serie di infortuni che potrebbero influenzare significativamente le sue prestazioni nei play-off". Apre così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", che punta i riflettori sull'ultima gara della regular season. Un match che determinerà il posizionamento dei rosanero ai playoff.

Nella giornata di ieri, la compagine siciliana ha svolto un allenamento mattutino. Seduta defaticante per i calciatori che hanno disputato il match contro l'Ascoli, mentre il resto del gruppo ha svolto un lavoro metabolico, mini sviluppi con conclusioni in porta e una partita a campo ridotto. In vista della gara valevole per la trentottesima giornata del campionato di Serie B restano da valutare le condizioni di Claudio Gomes e Pietro Ceccaroni, alle prese con qualche guaio fisico.

"La situazione dell’infermeria del Palermo è piuttosto complicata. [...] Gomes ha un’infiammazione al ginocchio, e la sua partecipazione è incerta. Ceccaroni è uscito dal campo anticipatamente durante l’ultima partita e il suo recupero è cruciale per la difesa del Palermo", si legge. Ancora fermi ai box Coulibaly, Di Mariano, Aurelio e Vasic. "L'obiettivo principale per il mister Mignani ora è di recuperare quanti più giocatori possibili per i play-off. Ogni giocatore che rientra dall’infermeria può fare la differenza in termini di freschezza e opzioni tattiche disponibili", conclude il noto quotidiano.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Palermo senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Mediagol per scoprire tutte le news di giornata sui rosanero in campionato.