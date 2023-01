Palermo, verso il ritiro di Roma: Stulac osservato speciale. Accardi e Devetak out

Alcuni giocatori potrebbero non prendere parte al ritiro in vista di una cessione

Al centro olimpico del Coni, i rosanero prepareranno il girone di ritorno di Serie B. Saranno in primis valutate le condizioni di due calciatori che sono indisponibili da alcune settimane, quali Buttaro e Crivello. Secondo quanto riportato dall'apertura del Giornale di Sicilia, Ci sarebbe anche la possibilità che l'ex Frosinone non prenda parte al ritiro in caso di cessione. Accardi e Devetak, invece, non dovrebbero partire per Roma, viste le imminenti ufficialità dei rispettivi passaggi al Piacenza ed alla Viterbese. Stulac aveva rimediato un infortunio al "Rigamonti" di Brescia ma continuerà il proprio percorso fisioterapeutico sperando di poter essere recuperato almeno per la sfida casalinga contro il Bari del 20 gennaio.