Palermo, verso il ritiro a Manchester: ecco chi non prenderà parte alla spedizione

Bagagli pronti, il Palermo si appresta a volare verso Manchester con un volo charter, approfittando della sosta per gli impegni di Nations League per rinforzarsi in quella che con ogni probabilità è una delle migliori sedi sportive d'Europa: l’ Etihad Campus .

Il tecnico Eugenio Corini potrà contare sulla quasi totalità della propria rosa, eccezion fatta per due calciatori che saranno proprio impegnati in gare internazionali. Si tratta di Ionut Nedelcearu e Dario Saric , convocati rispettivamente dalla Romania e dalla Bosnia ed Erzegovina.

Recuperato Nicola Valente, assente nella trasferta recente di Frosinone in via precauzionale. L'esterno ex Carrarese sarà dunque presente a Manchester. Non ancora al 100% ma comunque integrato nel gruppo, invece, Jeremie Broh, assente nelle ultime tre giornate di campionato. Stesso discorso per il terzino Mladen Devetak, fermo ai box dall'inizio della stagione.