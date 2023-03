Palermo, verso il ritiro a Girona: ecco i convocati di Eugenio Corini

Durante lo stop del campionato di Serie BKT, il Palermo andrà in ritiro in Spagna, dal 21 al 25 marzo. Dopo aver visitato ed aver utilizzato a pieno della mega struttura sportiva del Manchester City, l'Etihad Campus, i rosanero di Corini faranno adesso visita al Girona, un'altra consorella della famiglia City, in occasione della sosta dei campionati per gli impegni delle nazionali.