Palermo, verso il Potenza: sabato 19 marzo mister Baldini in conferenza stampa

Palermo che cerca riscatto dopo lo stop casalingo con la Fidelis Andria, che ha interrotto la striscia di due vittorie di fila. La compagine rosanero si prepara alla gara esterna contro il Potenza, valida per la 33a giornata del girone C di Serie C e in programma domenica 20 marzo alle 14:30. Il tecnico rosanero Silvio Baldini interverrà in conferenza stampa sabato 19 marzo alle ore 16:50. Di seguito il comunicato della società: