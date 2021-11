Palermo, verso il Potenza: Marconi favorito su Lancini, Accardi torna a palleggiare

Doppia seduta ieri per il Palermo di Giacomo Filippi in vista della sfida contro il Potenza, in programma domenica

"Accardi torna a lavorare col pallone, pur proseguendo il programma differenziato". Apre così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", che punta i riflettori in casa Palermo. La squadra è tornata in campo per iniziare la preparazione in vista della sfida contro il Potenza, in programma domenica 14 novembre - alle ore 14:30 - allo Stadio "Renzo Barbera". Nella prima seduta della settimana, il difensore palermitano ha intensificato gli allenamenti al fine di tornare quanto prima a lavorare con il gruppo. Resta da capire se sarà convocato già per il match valevole per la quattordicesima giornata del campionato di Serie C-Girone C o meno.

In mattinata, la squadra si è allenata al "Barbera", per poi continuare la preparazione al Cus. Nella prima parte di allenamento, Marconi ha lavorato insieme ai compagni di squadra, mentre nel pomeriggio ha svolto un lavoro differenziato insieme ad Accardi, "ma solo per non appesantire i carichi dopo due giorni di riposo", si legge. La sua presenza contro il Potenza, infatti, non è in dubbio. E sembra al momento favorito su Lancini. Durante l'esercitazione, in gol Fella e Brunori, a segno anche nella partitella finale. Peretti ha lasciato anzitempo il campo per un dolore al torace.