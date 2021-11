Palermo, verso il Potenza: Doda in Under 21, Accardi sulla via del recupero

Il Palermo si appresta a sfidare il Potenza nel match valido per la quattordicesima giornata del Girone C di Serie C

Mediagol (nic) ⚽️

Il Palermo torna in campo per preparare la delicata sfida che vedrà al cospetto dei rosa l'ostico Potenza. Il match - valido per la quattordicesima giornata del Girone C di Serie C - prenderà parte domenica alle ore 14.30 presso lo stadio Renzo Barbera. La compagine guidata da mister Filippi ha bisogno di conquistare punti preziosi per continuare a restare aggrappato alla capolista Bari.

"Doda è già partito per l’Albania per gli impegni con l’Under 21 e per De Rose si attende solo il verdetto del giudice sportivo, che lo fermerà per un turno dopo l’ammonizione rimediata ad Andria", si legge sul noto quotidiano "Il Giornale di Sicilia". Filippi - dopo aver recuperato del tutto Ivan Marconi - spera di poter tornare ad avere a disposizione Andrea Accardi, fermo ai box dallo scorso 8 agosto a causa di un delicato infortunio. Il difensore palermitano questa settimana dovrebbe iniziare il lavoro che lo porterà ad un parziale reintegro al gruppo squadra rosanero.

"Adesso Accardi inizia a vedere la luce in fondo al tunnel, per quanto non sia ancora il caso di sbilanciarsi sulla data di un suo possibile rientro in campo", chiosa il noto quotidiano.