Palermo, verso il Potenza: De Rose e Doda out, le ultime sulle condizioni di Accardi

Il match tra Palermo e Potenza è in programma domenica alle ore 14:30 allo Stadio "Renzo Barbera"

Quattro giorni e sarà Palermo-Potenza . Inizierà oggi la marcia di avvicinamento dei rosanero alla sfida valevole per la quattordicesima giornata del campionato di Serie C-Girone C , in programma domenica pomeriggio allo Stadio "Renzo Barbera". Dopo i due giorni di riposo concessi dal tecnico, gli uomini di Giacomo Filippi riprenderanno questa mattina gli allenamenti. "E si attendono buone notizie dal recupero di Accardi ", scrive l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia".

La scorsa settimana, concluse le terapie al polpaccio, il difensore palermitano ha intensificato la riatletizzazione. "Il piano di rientro è giunto ormai alle battute finali e in settimana dovrebbe riprendere a far parte del gruppo di lavoro, pur prevedendo un reintegro graduale in squadra", si legge. Un avvio di stagione tutt'altro che fortunato per il classe 1995, ormai lontano dal campo dallo scorso 8 agosto. Un infortunio al polpaccio, le terapie, il ritorno in gruppo prima della trasferta contro il Monterosi. Poi, un nuovo stop alla vigilia della partenza per Viterbo. E la partenza per Siviglia, dov'è stato seguito dal alcuni medici per una terapia personalizzata.