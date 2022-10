Palermo, verso il Pisa: venerdì Corini in conferenza stampa

Il tecnico rosa, venerdì 14 ottobre alle 13.00, interverrà in conferenza stampa

Sale l'attesa per la sfida della 9ª giornata di Serie B, Palermo-Pisa, in programma sabato pomeriggio alle 14:00 allo stadio "Renzo Barbera". Venerdì 14 ottobre alle ore 13.o0, presso l'impianto sportivo rosanero, l'allenatore Eugenio Corini parlerà in conferenza stampa.