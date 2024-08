Palermo, verso il Pisa: primo allenamento a Torretta per i rosanero. Il report

Ecco il lavoro svolto dalla squadra di Alessio Dionisi in vista della sfida in programma sabato sera alla “Cetilar Arena”.

È ripresa oggi al Palermo CFA la preparazione della squadra guidata da Alessio Dionisi in vista della prossima gara esterna contro il Pisa, in programma sabato sera alla “Cetilar Arena”. Dopo un avviamento motorio e tecnico, informa il club di viale del Fante - i rosanero hanno svolto un’esercitazione 10 vs 10 sul possesso palla, partite a tema in una porzione ridotta del campo e un lavoro aerobico.