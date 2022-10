Palermo, verso il Pisa: il report clinico sulle condizioni di Floriano e Crivello

Prosegue la marcia di avvicinamento alla sfida Palermo - Pisa , valida per la nona giornata del campionato di Serie B 2022-2023, in programma sabato 15 ottobre alle 14:00 allo stadio "Renzo Barbera". La formazione rosanero guidata da Eugenio Corini continua la preparazione settimanale in vista del match contro la compagine allenata da Luca D'Angelo.

Buone notizie dall'infermeria per il coach di Bagnolo Mella, che per la gara contro la formazione toscana recupera il jolly d'attacco Roberto Floriano, uscito anzitempo nel corso della seduta d'allenamento pomeridiana di martedì 11 ottobre, aperta alla stampa. Il calciatore classe 1986, comunica il club rosanero attraverso una nota diramata sul proprio sito di riferimento - ha lavorato regolarmente con il gruppo squadra, durante la seduta d'allenamento in programma quest'oggi al "Tenente Onorato" di Boccadifalco. Lavoro differenziato programmato, invece, per Roberto Crivello - chiude la nota diramata dal Palermo FC.