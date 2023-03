Palermo, verso il Pisa: Graves e Sala ancora out. Ok Verre, il sostituto di Gomes…

Ecco i recuperi del Palermo di Corini in vista della sfida di sabato contro il Pisa

"Palermo verso il Pisa: Graves e Sala ko, Verre pronto". Questo è il titolo in apertura del Giornale di Sicilia che punta i riflettori sulla prossima sfida tra Pisa e Palermo che andrà in scena sabato allo stadio "Arena Garibaldi" e valida per il ventottesimo turno di Serie B. E che vedrà alcune pedine nuovamente arruolabili dal mister di Bagnolo Mella.

Ritorno alla piena condizione encomiabile da parte di Davide Bettella, recuperando da una distrazione al muscolo soleo della gamba sinistra, facendo sorridere i tifosi palermitani ed il tecnico Eugenio Corini. Dopo il recupero dall'infortunio, il difensore ex Monza è stato convocato per il match contro le Fere, risultando dunque arruolabile anche per la sfida contro la formazione guidata da Luca D'Angelo. Come Valerio Verre, tornato a pieno regime dopo le assenze nelle due precedenti sfide contro SudTirol (non convocato) e Ternana (rimasto in panchina) a causa di uno stato febbrile. Ancora indisponibilità, tuttavia programmata, per i due calciatori che si sono fermati anzitempo al "Druso" di Bolzano, vale a dire Marco Sala e Simon Graves. Usciti entrambi per infortunio nella prima parte del match contro i bolzanini di Pierpaolo Bisoli. Match poi terminato 1-1 grazie al colpo di testa firmato da Edoardo Soleri.

Per quanto riguarda il centrocampo, sarà assente per squalifica Claudio Gomes che contro la Ternana ha ricevuto un cartellino giallo pesante in quanto diffidato. La palla passa a Corini per scegliere il miglior trio di interpreti in zona nevralgica. Samuele Damiani cerca il rilancio in cabina di regia. Occhio all'opzione Jeremie Broh come vertice basso e l'inserimento di Saric in posizione lievemente avanzata. Passando ovviamente per Valerio Verre e Jacopo Segre, altre pedine di qualità all'interno dello scacchiere tattico del mister ex Brescia. Scelte che varieranno in base alla preparazione tecnico-tattica della partita: se si punterà su maggiore fisicità e corsa l'ex SudTirol sembra essere la figura perfetta. Qualora la ricerca dovesse ricadere sull'aggiunta di maggiore fosforo alla manovra allora Damiani potrebbe ottenere una maglia da titolare.