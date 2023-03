Palermo, verso il Pisa: Corini convoca 23 rosanero per il match dell’Arena Garibaldi

Concluso il turno infrasettimanale di Serie B valevole per la ventisettesima giornata del torneo cadetto, il Palermo prosegue a ritmi serrati la marcia di avvicinamento alla sfida esterna contro il Pisa di Luca D'Angelo, in programma all'"Arena Garibaldi" sabato alle ore 14:00. In vista del match contro la formazione nerazzurra, il tecnico rosanero Eugenio Corini, ha diramato la lista dei convocati per la trasferta in Toscana. Di seguito l'elenco dei 23 i calciatori rosanero che saranno presenti a Pisa.