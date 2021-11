Palermo, verso il Picerno: l’organico è al completo. E ora Filippi può scegliere

La sfida tra Picerno e Palermo è in programma domenica pomeriggio allo Stadio Comunale "Donato Curcio"

"L’organico è al completo, Filippi ora può scegliere". Titola così l'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport", che punta i riflettori sulla sfida tra Picerno e Palermo , in programma domenica pomeriggio allo Stadio Comunale "Donato Curcio". Dopo i due giorni di riposo concessi dal tecnico Giacomo Filippi alla squadra, i rosanero hanno ripreso gli allenamenti nella giornata di ieri. E per la prima volta in questa stagione, il tecnico originario di Partinico ha l'intero organico a disposizione.

Con il rientro di Andrea Accardi e Gregorio Luperini (l'ex Trapani la scorsa settimana non si è allenato con il gruppo per un problema alla schiena), l'infermeria si è svuotata. "Il difensore palermitano va ad aumentare l’opzione delle scelte di assoluta garanzia per il reparto arretrato. Difficile, pero, che in questo il tecnico possa variare qualcosa nell’undici titolare, alla luce anche delle ultime prestazioni", si legge. Intanto, la squadra proseguirà la marcia di avvicinamento alla gara valevole per la sedicesima giornata del campionato di Serie C-Girone C nel capoluogo siciliano fino a venerdì, giorno in cui partirà alla volta della Basilicata.