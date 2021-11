Palermo, verso il Picerno: Floriano e Almici in evidenza nella partitella

Prosegue la marcia di avvicinamento dei rosanero alla sfida tra Picerno e Palermo, in programma domenica pomeriggio

"Filippi studia le mosse per domenica". Titola così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", che punta i riflettori sulle possibili scelte di Giacomo Filippi per la sfida contro il Picerno, in programma domenica pomeriggio allo Stadio Comunale "Donato Curcio". Prosegue, infatti, la preparazione dei rosanero al Cus al match valevole per la sedicesima giornata del Girone C di Serie C. "Filippi può contare su tutti gli elementi della sua rosa e ne approfitta per far mettere su un po’ di carichi a chi, nelle scorse settimane, è parso trovarsi indietro nella condizione", si legge.