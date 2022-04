Palermo, verso il Picerno: Dall’Oglio out, ballottaggio Odjer-Damiani

Le ultime in vista della sfida tra Palermo e Picerno, in programma domenica pomeriggio allo Stadio "Renzo Barbera"

"Odjer e Damiani, c'è il ballottaggio". Titola così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", che punta i riflettori in casa Palermo . I rosanero torneranno oggi in campo per preparare la sfida contro il Picerno , in programma domenica pomeriggio allo Stadio "Renzo Barbera". Alla luce dell'assenza di Silvio Baldini , positivo al Covid-19 , l'allenamento sarà diretto ancora da Mauro Nardini . "Un allenamento che darà già importanti indicazioni tattiche sulla formazione", prosegue il noto quotidiano.

Chi salterà la gara in scena alle ore 14:30 è sicuramente Dall'Oglio, che dovrà scontare un turno di squalifica. Ancora in diffida, invece, Accardi, Giron, Luperini, Brunori, Valente e Odjer. Quest’ultimo tornerà a disposizione dopo una giornata di stop per via dell’espulsione rimediata a Pagani. Uno tra il ghanese e Damiani, dunque, giocherà al fianco di De Rose, titolare inamovibile. "Damiani gode della fiducia di Baldini, ma non è un titolare fisso della squadra tanto che non gioca una partita intera dal 2 febbraio contro il Messina", si legge. In totale, il centrocampista di proprietà dell'Empoli ha collezionato 12 presenze, 646 i minuti in campo, giocato quasi il triplo rispetto a Odjer.