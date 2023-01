Palermo, verso il Perugia: venerdì 13 mister Corini in conferenza stampa

Perugia-Palermo è in programma sabato 14 gennaio alle ore 14:00

Prosegue la marcia di avvicinamento al primo match del 2023 per il Palermo FC targato City Football Group. Dopo la sosta natalizia del torneo cadetto la compagine rosanero di Eugenio Corini si appresta a sfidare il Perugia di Fabrizio Castori nel match in programma allo Stadio "Renato Curi" sabato 14 gennaio alle ore 14:00, valida per la prima giornata di ritorno del campionato di Serie B.