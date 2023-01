Palermo, verso il Perugia: tra assenze e mercato Corini ha gli uomini contati

Nel match in programma allo Stadio "Renato Curi" sabato 14 gennaio alle ore 14:00, il tecnico Eugenio Corini dovrà far fronte a "Scelte obbligate e uomini contati, almeno in due ruoli" come evidenzia l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia". Sfoltimento del roster e contingenze di natura fisica in seno allo spogliatoio mettono a dura prova il coach di Bagnolo Mella in vista della sfida esterna di Perugia.