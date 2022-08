Palermo, verso il Perugia: prove di formazione per Corini. Riecco Lancini, out in tre

" Lancini torna in campo e per il Palermo l'infermeria torna progressivamente a svuotarsi. Solo tre assenti nella seduta di ieri, con Accardi e Devetak che hanno proseguito il programma di recupero in palestra e Luperini che ha svolto lavoro differenziato", apre così l'edizione odierna del noto quotidiano "Giornale di Sicilia" che punta i riflettori sulla squadra allenata da Eugenio Corini .

Edoardo Lancini potrà, dunque, prendere quantomeno posto in panchina in occasione del match d'esordio in Serie B dei rosanero contro il Perugia di Castori. In occasione dell'allenamento di ieri, l'ex allenatore del Brescia ha provato due moduli: un 3-4-2-1 tangibilmente sperimentale e un 4-2-3-1 che si avvicina alla precedente versione targata Baldini. Diverse le novità in termini di interpreti, vista l'assenza forzata di Luperini unita al mancato schieramento di De Rose (sempre più vicino al Cesena).