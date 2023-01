Palermo, verso il Perugia: out Bettella, chance Marconi? Ballottaggio Saric-Broh

"Dal campo non arrivano buone notizie per Bettella che per il quarto giorno di fila ha svolto un allenamento differenziato", apre così l'edizione odierna del noto quotidiano "La Gazzetta dello Sport" che punta i riflettori sulle condizioni del Palermo di Eugenio Corini in vista della trasferta di Perugia valida per la ventesima giornata del campionato di Serie B. Il candidato numero uno per prendere il posto dell'ex Monza Bettella è Ivan Marconi che quando è stato chiamato in causa dal tecnico rosanero ha sempre garantito un certo tipo di standard in termini di prestazioni.