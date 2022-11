Palermo, verso il Parma: stop Di Mariano, al suo posto Corini valuta Vido. Saric…”

Di Mariano ai box, Corini studia le alternative anti Parma con Vido o Saric

Prosegue la marcia di avvicinamento a Palermo-Parma, match in programma al "Renzo Barbera" sabato 5 novembre alle ore 16:15 e valido per la dodicesima giornata del campionato di Serie B 2022-2023. Il tecnico Eugenio Corini deve far fronte allo stop di Francesco Di Mariano. L'esterno offensivo palermitano si è fermato nel corso della seduta tattica di ieri per un un fastidio al ginocchio, una "gonalgia destra da sovraccarico" che ha costretto ai box l'ex Lecce. Le sue condizioni saranno rivalutate per capire se potrà prendere parte alla sfida contro il Parma di Fabio Pecchia. Al vaglio del tecnico Eugenio Corini le possibili alternative, anche se l'idea del coach di Bagnolo Mella sarebbe quella di riproporre lo stesso undici che ha vinto a Modena.

Nell’allenamento di martedì, che Di Mariano ha visto da bordocampo, alla sinistra di Brunori è stato provato Vido. L’attaccante non è mai partito titolare in stagione, e non ha neanche giocato grosse porzioni di gara da subentrato (massimo 15 minuti), ma in quei pochi istanti dei finali di partita ha sempre risposto con grinta e personalità. Le sue qualità tecniche individuali dell'ex Perugia e Pisa sono diverse da Di Mariano, ma Vido aveva dimostrato già alla Cremonese di poter giocare da esterno sinistro.

Tra le alternative studiate da Corini c’è anche Saric, fuori dai titolari dopo il brutto ko per 3-0 contro Ternana. Il centrocampista bosniaco sta faticando a trovare il suo ruolo in campo con il Palermo ed il tecnico rosanero, in allenamento, continua a provare l'ex Ascoli sulla trequarti. Una posizione alle spalle di bomber Brunori, ricoperta dalla mezzala soltanto a partita in corso e mai dal primo minuto. Avanzarlo rispetto ai centrocampisti potrebbe essere la soluzione che Corini sta cercando da settimane per far rendere al meglio uno degli investimenti più importanti del mercato estivo.