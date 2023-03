Palermo, verso il Parma: seduta mattutina per i rosanero. Il report

Seduta mattutina per il Palermo agli ordini di Eugenio Corini, in vista della sfida di sabato pomeriggio contro il Parma in programma al "Tardini". Archiviata la sosta per le Nazionali, la Serie B, infatti, tornerà in campo per la trentunesima giornata di campionato. I rosanero, dopo il mini ritiro a Girona sono tornati in sede per prepararsi al match dell'1 aprile. Questa mattina per la formazione siciliana lavoro di attivazione e circuit training, rondos, un'esercitazione tattica sulla fase difensiva ed una partita a tema.