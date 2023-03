Palermo, verso il Parma: giovedì 30 marzo Corini in conferenza stampa

Archiviata la sosta per le Nazionali, la Serie B si prepara a tornare in campo per la trentunesima giornata di campionato. Tra le gare in programma nel week-end anche Parma-Palermo, che andrà in scena sabato 1 aprile alle 14:00 allo stadio "Tardini". In vista della sfida tra i crociati e i rosanero, il tecnico Eugenio Corini,parlerà in conferenza stampa giovedì 30 marzo alle 12:00 presso lo stadio "Renzo Barbera".