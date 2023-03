Palermo, verso il Parma: Broh ancora da valutare. Brunori, Marconi e Sala…

Si è conclusa ieri, con un allenamento mattutino, la preparazione del Palermo al centro sportivo "La Vinya" di Girona . I rosanero hanno svolto un lavoro di attivazione ed un circuit training in palestra, prima di tornare nel capoluogo siciliano. Gli allenamenti in vista della sfida contro il Parma , in programma sabato pomeriggio allo Stadio "Ennio Tardini", riprenderanno, invece, nella giornata di domani.

Come sottolinea il "Corriere dello Sport", Brunori è in ripresa ma fin qui non ha mai lavorato in gruppo. "Ed anche Marconi e Bettella sembrano piuttosto indietro", si legge. "C’è poi curiosità per capire come si vorrà comportare Corini a seguito della super prova della coppia d’attacco Soleri-Tutino col Modena. Per entrambi un gol e un assist, difficile escludere chi ha fatto così bene". La sensazione, pertanto, è che il bomber italo-brasiliano verrà monitorato quotidianamente. "Ma non ci sono motivi per forzarne il rientro".