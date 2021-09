Palermo, verso il Monterosi: un solo assente, idea De Rose-Odjer dal 1′

Le ultime in vista della sfida tra Palermo e Monterosi Tuscia, in programma domenica pomeriggio allo Stadio "E. Rocchi" di Viterbo

Prosegue la marcia di avvicinamento del Palermo alla sfida contro il Monterosi Tuscia , in programma domenica pomeriggio allo Stadio "E. Rocchi" di Viterbo . Un solo assente nella seduta di ieri al "Renzo Barbera". Si tratta di Manuel Peretti , fermo ai box a causa di un trauma alla regione orbitaria destra in via di guarigione, mentre Accardi ha svolto una parte del lavoro con i compagni di squadra.

Nella seduta tattica di ieri, inoltre, Filippi ha provato Buttaro sul centrodestra, con Marconi in mezzo e Crivello sul centrosinistra. Nonostante sia fuori dal progetto tecnico di Filippi, l'ex Frosinone "per gli allenamenti si è sempre messo a disposizione, pur consapevole di non avere chance per una convocazione", scrive l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia". Dall’altro lato, invece, Marong, Lancini e Perrotta. In mediana sono stati schierati in coppia De Rose e Odjer, mentre Luperini si è alternato con Dall’Oglio sulla trequarti. Per quanto riguarda gli esterni, spazio ad Almici e Doda (provato a sinistra) in una formazione, Valente e Giron nell'altra.