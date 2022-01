Palermo, verso il Monterosi: sabato mister Baldini in conferenza stampa

Il tecnico del Palermo, Silvio Baldini, sabato alle 12:15 risponderà alle domande dei giornalisti in conferenza stampa

Ancora pochi giorni e sarà Palermo-Monterosi, match valido per la ventiquattresima giornata di Serie C. Dopo il pareggio a reti bianche maturato contro il Catanzaro, i rosanero sono pronti a tornare in campo per la sfida casalinga contro la compagine laziale. Intanto, sabato 29 gennaio, il tecnico Silvio Baldini interverrà in conferenza stampa alle ore 12:15 alla vigilia della partita in programma domenica alle 17:30: dichiarazioni live su Mediagol.it a partire dalle ore 11:40.