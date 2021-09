Palermo, verso il Monterosi: Accardi torna con il gruppo, le condizioni di Peretti

Le ultime dall'infermeria in vista della sfida Monterosi-Palermo, in programma domenica pomeriggio a Viterbo

Cinque giorni e sarà Monterosi-Palermo . E' iniziata, dunque, la marcia di avvicinamento dei rosanero alla sfida in programma domenica pomeriggio allo Stadio "Rocchi" di Viterbo. E nella giornata di oggi, Andrea Accardi tornerà a lavorare con il resto del gruppo. "Accardi torna oggi in gruppo e Peretti si avvia verso il recupero", scrive l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia".

I due difensori ieri hanno svolto una seduta differenziata, mentre al "Barbera" andava in scena la partitella contro l’under 17 allenata da Di Fiore. Per l'occasione, il tecnico Giacomo Filippi ha schierato chi non ha giocato contro il Catanzaro. Un test in famiglia durato circa un'ora, vinto 3-0 grazie alle reti messe a segno da Marong, Floriano e Silipo.