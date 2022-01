Palermo, verso il Monterosi: Accardi in dubbio, Buttaro e Damiani dal 1′?

Le ultime sulle condizioni di Andrea Accardi, alle prese con un problema al polpaccio. A centrocampo, Damiani potrebbe giocare al fianco di De Rose

"Accardi in forse per il Monterosi. Buttaro si candida per un posto". Titola così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", che punta i riflettori in casa Palermo e sul prossimo impegno in campionato. Domenica 30 gennaio, allo Stadio "Renzo Barbera", i rosanero affronteranno il Monterosi Tuscia . Diversi i dubbi da sciogliere in vista del match valevole per la quinta giornata di ritorno del campionato di Serie C . A partire dal recupero di Andrea Accardi .

Il difensore palermitano, ieri, non si è allenato con i compagni, svolgendo terapie per via di un fastidio al polpaccio. Non lo stesso polpaccio che lo ha costretto ai box in questa prima parte di stagione. Il giocatore si è anche sottoposto ad esami strumentali che hanno dato, però, esito negativo. Per questo motivo, le sue condizioni verranno valutate giorno dopo giorno. Ma se anche oggi non dovesse allenarsi, con ogni probabilità sulla fascia destra giocherà uno tra Doda e Buttaro, pronto al rientro. Così come Perrotta, che domenica ci sarà. Ieri è stato provato al centro della difesa in coppia con Lancini, Buttaro a destra e Crivello a sinistra. Dall'altro lato, invece, Baldini ha provato Somma e Marconi in mezzo, con Doda e Giron terzini. Unici assenti Marong e Peretti.