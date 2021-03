Palermo, verso il Monopoli: gastroenterite per Rauti, Accardi resta in dubbio. Le prove di formazione

“Avanti con la difesa a tre, ma nel Palermo c’è un po’ di preoccupazione in attacco”.

Apre così l’edizione odierna del “Giornale di Sicilia”, che punta i riflettori sulle prove di formazione in vista della sfida contro il Monopoli. Ieri mattina, Giacomo Filippi ha dovuto fare a meno di Rauti, che non si è allenato a causa di una gastroenterite. E le sue condizioni verranno valutate in giornata. Sempre oggi è atteso anche l’esito dell’ultimo ciclo di tamponi a cui si è sottoposto il gruppo squadra, previsti dal protocollo a 48 ore dalla partita.

Senza Rauti, il tecnico del Palermo ha provato altre soluzioni in attacco. Da un lato, con il 3-4-2-1, la coppia Santana-Floriano ha agito alle spalle di Saraniti. Dall’altro, Lucca è stato schierato da unica punta in un 4-2-3-1 completato da Kanoute, Silipo e Broh.

Tante le assenze anche in difesa. Nella giornata di ieri, Accardi si è sottoposto ancora una volta alle cure dei fisioterapisti e solo oggi lo staff deciderà se riaggregarlo al resto del gruppo o meno. Ragion per cui, la sua presenza a Monopoli resta fortemente a rischio. Da valutare pure le condizioni di Lancini, ancora alle prese con un problema al piede. Ieri non si è allenato con i compagni, così come Doda e Corrado.

Per questo motivo, Filippi si è visto costretto a prendere in prestito dalla Primavera il giovane Mauthe Von Degerfeld, schierato da terzino destro nella formazione col 4-2-3-1, con Palazzi, Marong e Crivello a completare la linea di difesa. Dall’altro lato, invece, la probabile linea a tre, con Peretti, Somma e Marconi. A centrocampo, infine, alla luce della squalifica di De Rose, sono stati provati insieme Odjer e Luperini, con Almici e Valente sulle fasce.