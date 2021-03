Palermo, verso il Monopoli: Filippi ritrova Lucca, nuovo ruolo per Broh? Le ultime. E Accardi…

Prove generali in vista dell’insidiosa trasferta di Monopoli, dopo la vittoria preziosa in casa della Paganese.

Il Palermo di Giacomo Filippi si prepara ad affrontare il suo terzo impegno esterno della nuova gestione tecnica, nell’auspicio di implementare ulteriormente la serie di vittorie lontano dalle mura amiche. Da quando l’ex secondo di Boscaglia siede sulla panchina rosanero, infatti, il Palermo è rimasto a bocca asciutta solo nel match disputato al “Barbera” contro la Juve Stabia.

Il “Giornale di Sicilia” analizza sull’edizione odierna il percorso di preparazione della squadra siciliana in vista dell’impegno in terra pugliese.

Filippi ritroverà certamente Lucca al centro dell’attacco, dopo la squalifica scontata dal giovane bomber nella sfida contro la Paganese. Un rientro fondamentale, in virtù di peso specifico e doti realizzative del millennials di Moncalieri. I dieci gol messi a segno dal classe 2000 sono valsi fin qui ben tredici punti in classifica. Soltanto due volte il Palermo è riuscito a fare bottino pieno in questa stagione senza avvalersi delle segnature del numero 17, contro la Cavese (gol decisivo di Rauti) e nello scorso turno di campionato con i tre punti ottenuti a Pagani firmati Roberto Floriano.

Buone notizie anche per quanto concerne Andrea Accardi: l’ecografia effettuata dal jolly difensivo palermitano al polpaccio ha evidenziato la presenza di un edema ma escluso lesioni al muscolo. Ragion per cui, Filippi potrebbe riaverlo a disposizione già per la gara contro il Monopoli. Lo staff nutre la concreta speranza di riaggregarlo al gruppo domani o prima della partenza alla volta della Puglia. E recuperarlo almeno per la panchina.

Il tecnico rosanero ha provato ieri, durante l’allenamento svolto al “Pasqualino” di Carini, Broh nel ruolo inedito di centrale difensivo in una linea a tre completata da Marconi e Somma, schierando Odjer-De Rose come tandem di interni in mediana, Valente e Silipo esterni alti. Floriano e Saraniti in avanti.

La formazione disposta dall’altra parte del rettangolo verde ha visto una retroguardia a quattro formata da Almici e Crivello esterni bassi, con Palazzi e Marong centrali. Luperini e Martin coppia di interni in zona nevralgica, tridente offensivo con Kanoute-Lucca-Santana.