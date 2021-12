Palermo, verso il Monopoli: è corsa a due per sostituire Marconi. Le ultime

La sfida tra Palermo e Monopoli è in programma domenica 5 dicembre allo Stadio "Renzo Barbera": chi sostituirà lo squalificato Ivan Marconi?

"Palermo, aria nuova in difesa". Titola così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", che punta i riflettori sulle possibili scelte di Giacomo Filippi. Dopo sei mesi ed un lungo stop, Andrea Accardi potrebbe tornare in campo dal primo minuto. Complice l'assenza dello squalificato Ivan Marconi e la volontà del tecnico di non rinunciare alla difesa a tre, sarà con ogni probabilità lui a sostituire proprio l'ex Monza contro il Monopoli. Il difensore palermitano pare attualmente in vantaggio su Edoardo Lancini, che anche ieri ha svolto un allenamento differenziato, "per quanto ci sia fiducia su un suo recupero".