Palermo, verso il Monopoli: ballottaggio Lancini-Accardi, Soleri insidia Fella

Il Palermo di Giacomo Filippi si appresta a sfidare il Monopoli nel match valido per la diciassettesima giornata del Girone C di Serie C

Mediagol (nic) ⚽️

Il Palermo di Giacomo Filippi prepara minuziosamente il prossimo impegno casalingo contro il Monopoli di Alberto Colombo. La gara - valida per la diciassettesima giornata del Girone C di Serie C - è in programma per domenica alle ore 20.30 presso lo stadio Renzo Barbera.

Nell'allenamento di ieri, il tecnico originario di Partinico ha mischiato le carte dando qualche indicazione circa la coppia d'attacco che potrebbe scendere in campo dal primo minuto. Il tandem Brunori-Soleri è stato, infatti, quello più provato da Filippi che sembra essere intenzionato a dare una chance dal primo minuto all'attaccante che ha la miglior media realizzativa in organico (un gol ogni 99 minuti).

"Dopo 772 minuti insieme e sei gare consecutive nella formazione titolare, dunque, la coppia Brunori-Fella si avvia verso la scissione, almeno per un turno", si legge sul noto quotidiano "Giornale di Sicilia".

Per la prossima sfida casalinga contro il Monopoli, Filippi potrà contare su tutto l'organico rosanero dato che anche Edoardo Lancini - fermo ai box in occasione della trasferta di Picerno per un problema al ginocchio - è stato reintegrato pienamente al gruppo squadra siciliano. Il ballottaggio tra quest'ultimo e Andrea Accardi per accaparrarsi il posto in difesa dello squalificato Marconi continua ad attanagliare l'ex vice di Boscaglia che sembrerebbe, comunque, essere intenzionato a far partire titolare il difensore palermitano.

"Tra i nodi da sciogliere, anche quelli legati alla mediana, dove il Palermo dovrebbe continuare a presentarsi con tre uomini", chiosa il Gds. In particolare, Gregorio Luperini potrebbe tornare titolare in luogo di Moses Odjer e con affianco De Rose e Dall'Oglio.