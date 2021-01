Palermo, verso il match contro la Virtus Francavilla: Floriano e Corrado ok, Marconi e Almici…

Tre giorni e sarà Palermo-Virtus Francavilla.

Chi, salvo sorprese, tornerà a disposizione di Roberto Boscaglia per la sfida valevole per la diciannovesima giornata del campionato di Serie C-Girone C sono Roberto Floriano e Nicolò Corrado. I due hanno saltato il match contro la Cavese a causa di un affaticamento muscolare. Non saranno ancora disponibili per l’ultima gara del girone d’andata, invece, Ivan Marconi e Alberto Almici. Il difensore ex Monza dovrebbe recuperare per la partita contro il Teramo, mentre per rivedere in campo Almici “bisognerà attendere un po’”, scrive l’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’.