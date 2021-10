Palermo, verso il match contro la Turris: Marconi out, Silipo torna in campo

La sfida tra Turris e Palermo è in programma domenica pomeriggio al "Liguori" di Torre del Greco: le ultime

Tre giorni e sarà Turris-Palermo. Prosegue, dunque, la marcia di avvicinamento dei rosanero al match in programma domenica pomeriggio allo Stadio "Liguori" di Torre del Greco, valevole per la nona giornata del campionato di Serie C-Girone C. Chi salterà la sfida contro gli uomini di Bruno Caneo è Ivan Marconi. Il centrale ex Monza non sarà a disposizione e rischia di restare ai box anche in occasione della partita contro la Virtus Francavilla, considerati i tempi ravvicinati. Nella giornata di ieri, secondo quanto riportato dall'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", Marconi ha svolto un allenamento differenziato, così come Nicola Valente, ancora alle prese con il problema alla caviglia. Hanno lavorato a parte anche Alberto Almici e Andrea Silipo, tornato in campo dopo aver smaltito la febbre. Le loro condizioni saranno valutate nelle prossime ore.