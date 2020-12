Palermo, verso il match contro la Casertana: le ultime sulle condizioni di Corrado, Lucca…

Cinque giorni e sarà Palermo-Casertana.

In occasione della sfida in programma domenica pomeriggio allo Stadio “Renzo Barbera”, Roberto Boscaglia dovrà sciogliere un solo dubbio. Resta da capire, infatti, se Corrado, reduce da un problema muscolare alla coscia che lo ha costretto ai box, tornerà a disposizione. L’esterno rosanero, infatti, non è partito alla volta della Puglia precauzionalmente.

Corrado, informa il ‘Giornale di Sicilia’, ha ormai recuperato dall’infortunio e per la partita di domenica dovrebbe essere convocato, “anche se finora ha svolto solamente allenamenti personalizzati”, si legge. Questa settimana tornerà a lavorare con i compagni di squadra. Il tecnico gelese, dunque, avrà nuovamente un’alternativa sulla fascia sinistra.

Salterà il match contro la Casertana anche Saraniti, squalificato per un turno dal Giudice Sportivo a seguito dell’ammonizione rimediata a Foggia. L’attaccante palermitano era diffidato: al suo posto, con ogni probabilità, Boscaglia darà una chance dal primo minuto a Lucca. Anche lui, però, è entrato in diffida. Proseguirà il programma di fisioterapie, invece, Almici.