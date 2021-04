Palermo, verso il match contro la Casertana: chi al posto di De Rose? Sfida a due a centrocampo

“Odjer-Broh, sfida a due a centrocampo”.

Titola così l’edizione odierna del “Giornale di Sicilia”, che punta i riflettori sulle possibili scelte di Giacomo Filippi per la sfida contro la Casertana. Nella giornata di ieri, il Palermo ha lavorato al completo. Marconi, Doda e Corrado hanno svolto parte dell’allenamento con il gruppo, “ma tutti e tre sono ormai abili e arruolabili”, si legge.

Intanto, Filippi dovrà sciogliere le riserve in merito al sostituto di De Rose, che dovrà scontare un turno di squalifica. Una corsa a due, con Odjer favorito su Broh. Un dubbio da risolvere tra oggi e domani: la partita contro la Casertana, infatti, è in programma sabato pomeriggio allo Stadio “Alberto Pinto”. La compagine rosanero, dunque, si appresta a tornare in campo dopo 21 giorni di stop forzato. Uno sosta che ha permesso al Palermo di recuperare energie e uomini. Accardi è tornato a disposizione da tempo, Lancini si è allenato col gruppo, Doda e Corrado hanno alternato il lavoro differenziato a quello con la squadra, così come Marconi.