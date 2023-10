Palermo, verso il Lecco: seduta mattutina a Torretta per i rosanero. Il report

La squadra è stata divisa in due gruppi: ecco il lavoro svolto da Brunori e compagni in vista della gara di domenica.

È proseguita questa mattina al Palermo F.C. CFA la preparazione dei rosanero in vista della prossima gara casalinga contro il Lecco, in programma domenica pomeriggio allo Stadio “Renzo Barbera”.

La squadra - informa il club di viale del Fante - ha lavorato divisa in due gruppi: il primo ha svolto un’attivazione tecnica e mobilità, sviluppi offensivi ed un lavoro intermittente, mentre il secondo un’attivazione e circuit training in palestra, possesso palla, duelli 1 vs 1 e partite a campo ridotto.